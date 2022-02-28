Орел, , 14:28 — REGNUM Житель Орла предстанет перед судом по обвинению в совершении двойного убийства, об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила 28 февраля старший помощник прокурора Орловской области Татьяна Цуканова.

Убийство Jo Naylor

Обвиняемым по уголовному делу проходит 36-летний житель Орла, уже привлекавшийся к уголовной ответственности. По версии следствия, в июне 2021 года обвиняемый совместно со своими знакомыми распивал спиртные напитки, между ними возник конфликт. В результате мужчина нанес 13 ножевых ранений своей знакомой, а затем 12 раз ударил табуреткой по голове хозяина квартиры, где он выпивал. Оба от полученных травм скончались.

В настоящее время прокуратурой утверждено обвинительное заключение. Уголовное дело по существу будет рассмотрено Орловским областным судом.