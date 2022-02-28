Парма, Италия, , 14:27 — REGNUM Итальянский футбольный клуб «Парма» продлил контракт с вратарём Джанлуиджи Буффоном. Об этом 28 февраля сообщил журналист Николо Скира в Twitter.

Джанлуиджи Буффон Paulblank

Отмечается, что 44-летний итальянский голкипер подписал с клубом новое соглашение, которое рассчитано до 2024 года.

Напомним, летом 2021 года Буффон вернулся в «Парму» из «Ювентуса». В текущем сезоне он провёл 23 матча в Серии B, в восьми из которых сыграл «на ноль».

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