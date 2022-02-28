Минск, 28 февраля, 2022, 14:26 — ИА Регнум. Белорусский рубль продолжает дешеветь по отношению к корзине валют. На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи в понедельник 28 февраля торги начались с отметки более трёх белорусских рублей за доллар США. Нацбанк Белоруссии отреагировал повышением ставки рефинансирования.

«Правлением Национального банка Республики Беларусь принято решение повысить с 1 марта 2022 года ставку рефинансирования до 12 процентов годовых, ставку по кредиту овернайт — до 13 процентов годовых, ставку по депозиту овернайт — до 11 процентов годовых», — сообщил госрегулятор 28 февраля.

Нацбанк Белоруссии объяснил подорожание кредита заботой о поддержании финансовой стабильности и ограничении инфляции, «риски ускорения которой возросли на фоне резкого обострения геополитической ситуации и принятых рядом западных стран санкций в отношении Российской Федерации — основного экономического партнера Республики Беларусь».

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Нацбанк пообещал «принимать необходимые меры по обеспечению финансовой и ценовой стабильности с учетом развития внешнеполитической ситуации, опираясь на непрерывный мониторинг складывающихся тенденций на валютном и депозитном рынках и оценку инфляционных рисков».

Накануне белорусские оппозиционные СМИ сообщали об очередях в обменных пунктах и дефиците иностранной валюты на примере отдельных банкоматов, что не отражало реальной ситуации в целом по Белоруссии. Тем временем Банк России повысил ключевую ставку до 20% годовых.