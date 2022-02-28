Петрозаводск, 28 февраля, 2022, 15:16 — ИА Регнум. Дефицита продовольственных товаров в магазинах Республики Карелия нет, сообщил 28 февраля глава региона Артур Парфенчиков. По его словам, сбоев в работе платежных систем в регионе нет. Также финансовые средства для бюджетной сферы, выплаты пенсий и пособий поступают в плановом режиме.

Rk.karelia.ru Артур Парфенчиков

«Снабжение соцучреждений и в особенности учреждений здравоохранения осуществляются в полном объеме и без перебоев. Коммунальные и социальные службы работают, оказывается полный спектр государственных услуг», — подчеркнул глава республики указав, что против России вводятся новые санкции, из-за чего у людей возникает обеспокоенность, что они могут привести к проблемам с продовольственной безопасностью.

«Дефицита каких-либо товаров в Карелии нет. Убедился сегодня в этом лично, посетив распределительный центр «X5 Group». Отсюда продукты доставляются во все магазины «Пятерочка» и «Перекрёсток» по нашей республике, а также в Мурманскую область. Стеллажи заполнены, поставки идут по графику, дефицита ни по одной позиции нет», — заверил Артур Парфенчиков отметив, что продукты, которые поступают в распределительный центр, российского производства.

Кроме того, мы значительно увеличили долю продукции карельских производителей на полках магазинов федеральных сетей, что дает нам дополнительный запас прочности.

Глава Карелии также уточнил, что 1 марта проведет встречу с банковским сектором, а затем в республиканскими крупнейшими промышленными предприятиями и организациями строительной отрасли: «Обсудим перспективы стабильной работы», — резюмировал он.