Москва, , 14:24 — REGNUM Телеведущая Ксения Бородина обратилась к подписчикам, которые шлют ей «проклятья». Она опубликовала пост на эту тему в историях личного Instagram-аккаунта 28 февраля.

Ксения Бородина Скриншот с YouTube

«Хватит заниматься разжиганием ненависти», — говорит Бородина. «Когда восемь лет назад я собирала помощь людям на Донбассе, мы собирали машины — вы просто молчали», — утверждает она.

Ранее Бородина поделилась с поклонниками, что уехала отдыхать. Пользователи раскритиковали её за это решение — они считают, что телеведущая «игнорирует» конфликт России и Украины.

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