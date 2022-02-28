Москва, 28 февраля, 2022, 14:24 — ИА Регнум. Телеведущая Ксения Бородина обратилась к подписчикам, которые шлют ей «проклятья». Она опубликовала пост на эту тему в историях личного Instagram-аккаунта 28 февраля.

Скриншот с YouTube Ксения Бородина

«Хватит заниматься разжиганием ненависти», — говорит Бородина. «Когда восемь лет назад я собирала помощь людям на Донбассе, мы собирали машины — вы просто молчали», — утверждает она.

Ранее Бородина поделилась с поклонниками, что уехала отдыхать. Пользователи раскритиковали её за это решение — они считают, что телеведущая «игнорирует» конфликт России и Украины.