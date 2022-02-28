Париж, , 14:22 — REGNUM Более 9500 французских солдат будут мобилизованы из-за ситуации на Украине, сообщает Ouest-France.

Французские солдаты © Claude Truong-Ngoc / Wikimedia Commons

«У нас будет более 1500 французских солдат, непосредственно задействованных в миссиях по укреплению позиции НАТО на восточном фланге», — заявили во французском генеральном штабе.

Около 500 солдат будут дислоцированы в Румынии в дополнение к 300, уже действующим в Эстонии. Около 8000 французских солдат также несут боевую готовность в составе сил быстрого реагирования НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции примет участие в видеоконференции с лидерами США, Канады, Германии, Италии, Японии, Польши и Румынии, а также с представителями ЕС и НАТО.

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