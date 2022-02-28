Поти, Грузия, , 14:21 — REGNUM Паром, который следовал из Грузии в порт на Украине вернулся обратно. Об этом 28 февраля сообщил журналистам заместитель министра экономики Грузии Гурам Гурамишвили.

Паром

Следите за развитием событий в трансляции: «Спецоперация России по защите Донбасса и санкции Запада — все новости»

«Грузовой паром, который направился в украинский порт Черноморск 23 февраля, вернулся в Поти из открытого моря в связи с форс-мажорными обстоятельствами», — Гурамишвили.

Он добавил, что паром освободили от сборов. Украинских граждан бесплатно разместили в гостиницах.

Напомним, в Грузии отказались присоединиться к санкциям против России, объявленным из-за начала операции на Украине по защите Донбасса. В правительстве объяснили это нежеланием нанести вред грузинской экономике.

Читайте ранее в этом сюжете: Премьер-министр Грузии объяснил отказ от антироссийских санкций