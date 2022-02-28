Хартум, 28 февраля, 2022, 14:22 — ИА Регнум. Протестные комитеты Судана, организующие массовые акции протеста против правительства страны, впервые опубликовали собственную политическую программу. Об этом 28 февраля сообщает Al-Hadath.

Kalou Kaka Повстанцы. Судан

Согласно мнению оппозиции, все лидеры так называемого «Суверенного верховного совета», совершившие в Судане государственный переворот 25 октября 2021 года, должны быть арестованы и отстранены от власти.

Оппозиция настаивает на привлечении в свои ряды всех политических сил в стране, которые должны объединиться и «свергнуть власть путчистов» путём мирного протеста. Программный документ оппозиции также предусматривает создание судов, специализирующихся на вопросах прав человека, и возможность обращения к международным организациям для создания системы правосудия на время «переходного периода».