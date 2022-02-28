Москва, , 14:19 — REGNUM Студенты российских учреждений среднего профессионального образования (СПО) записали видеообращение обращение к студентам Украины. Об этом 28 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Студенты Volgoduma.ru

В своем обращении российские студенты отметили, что они считают студентов украинских техникумов и колледжей своими друзьями, так как Россия и Украина — это две братские страны с общими корнями, историей и победой над фашизмом, однако из-за того, что ранее Зеленский объявил на Украине полную мобилизацию, их могут вооружить и направить вершить насилие.

«Мы не должны воевать», — подчеркнул один из студентов.

«Есть внешние силы, находящиеся за занавесом, и им очень выгоден конфликт двух братских народов. И они сделают все, что угодно чтобы мы не жили с вами в мире», — добавила еще одна участница обращения.

Также студенты отметили, что украинским студентам все последние восемь лет конфликт в Донбассе подавался, как антитеррористическая операция и предположили, что их сверстникам с Украины не показывали действия националистических батальонов в ДНР и ЛНР, разрушавших больницы, детские сады и дома мирных жителей, и не говорили о гибели из-за обстрелов ВСУ в Донецке 149 детей.

«Пожалуйста, не поддавайтесь внешней пропаганде, которая стремится посеять вражду между нами. И не берите в руки оружие», — уточнила одна из студенток.

«Мы не хотим, чтобы кто-нибудь из нас с вами хотя бы на одну минуту переживал то, что переживали наше сверстники на Донбассе восемь лет», — также добавил еще один участник видеообращения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в ближайшее время правительство РФ представит план мер в условиях социально-экономической обстановки.