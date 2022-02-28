Москва, , 14:17 — REGNUM Внеплановое повышение ключевой ставки ЦБ РФ с 9,5% до рекордных 20% приведет к таким же кардинальным изменениям в условиях депозитов и кредитования доходность вкладов и стоимость кредитов должны пойти вверх, заявила корреспонденту ИА REGNUM операционный директор финтех платформы «Фаст Ривер» Ксения Артемьева.

«Так, вполне можно ожидать предложения по долгосрочным депозитам на уровне 22−23% годовых от банкиров. Средняя ставка потребительского кредита может дойти до 25%.

Этим ужесточение кредитно-денежной политики ЦБ пытается вернуть доверие граждан к банковской системе, остановить отток вкладчиков из банков, особенно тех, которые оказались под санкциями, и защитить сбережения граждан от обесценивания.

Формально это выглядит как сигнал: «Не уходите в наличные, не покупайте валюту, храните деньги в банках, им там будет хорошо и доходно». Банкам в свою очередь это поможет поддержать ликвидность.

И при таком раскладе рубль должен укрепиться, а ситуация стабилизироваться. Но какой будет реальная инфляция в стране, какая будет динамика, пока предсказать сложно. Возможно, что даже такой резкий шаг окажется недостаточным, чтобы перебить падение доходов и накоплений.

Поэтому регулятор не исключает и дальнейшего повышения ставки. Пока же, кажется, что хранить деньги в банке, действительно, может быть хорошей идеей. По крайней мере, деньги на вкладах в отличии от «подматрасных» застрахованы.

Но всё же гражданам не следует складывать все сбережения в одну кубышку. Потому что ситуация из-за санкционного давления остается нестабильной, есть риск что волатильность рубля тоже никуда не денется, а сумма страхования не превышает 1,4 млн рублей. В такой ситуации стоит диверсифицировать накопления, хотя бы разместить вклады по разным банкам.

При этом вместе с ростом доходности депозитов, кредиты для граждан станут менее доступными. Это в условиях, когда потребление в стране во многом опирается на заемные средства, может привести к снижению потребительской активности и пагубно сказаться и на уровне жизни населения, и на положении бизнеса в стране, замедлить и без того вялую динамику развития экономики.

В свою очередь займы станут менее доступными и для предпринимателей, что в купе со снижением потребления может привести к очередному вымыванию субъектов, в особенности малого бизнеса с рынка. Бороться с этим ЦБ не в силах, помочь могли бы субсидии и поддержка от государства», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 февраля Центральный Банк России принял решение поднять ключевую ставку до 20% годовых.

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