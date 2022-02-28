Санкт-Петербург, 28 февраля, 2022, 15:02 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге уволили из полиции старшего инспектора ДПС Адмиралтейского района, который на своем автомобиле повредил более десятка автомобилей, припаркованных вдоль набережной канала Грибоедова. Об этом 28 февраля ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Пьянство за рулём

Массовое ДТП произошло вечером 25 февраля у домов 50−54 по набережной канала Грибоедова. Старший инспектор ДПС Адмиралтейского района, управляя Mercedes, не справился с управлением и совершил наезд на припаркованные автомобили. В результате ДТП пострадавших нет, повреждения получили сразу 13 автомобилей.

Как уточнили в Главке МВД, тогда еще сотрудник полиции отказался пройти на месте медицинское освидетельствование. В отношении него были составлены административные материалы за нарушения Правил дорожного движения. Автомобиль был помещен на спецстоянку.

«В отношении виновника ДТП руководство УМВД России провело служебную проверку. По ее результатам принято решение об увольнении сотрудника из органов внутренних дел по отрицательным основаниям», — подытожили в ГУ МВД.