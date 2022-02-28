Иваново, 28 февраля 2022, 14:15 — REGNUM Часть коронавирусных ограничений снимается в Ивановской области с 1 марта, сообщили в пресс-службе правительства региона.
По данным облправительства, пик ковид-заболеваемости Ивановская область прошла 20 февраля. С этого момента число госпитализаций снизилось на 40%, случаев пневмонии — на 23,5%, вызовов врача на дом — на 33,8%, число выявленных случаев пациентов с COVID-19 — на 27%.
Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России: ситуация нормализуется — все новости»
На утро 28 февраля в Ивановской области за сутки было зарегистрировано 989 случаев заражения коронавирусом, госпитализированы 35 человек.