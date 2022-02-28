Иваново, 28 февраля, 2022, 14:15 — ИА Регнум. Часть коронавирусных ограничений снимается в Ивановской области с 1 марта, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Ситуация с коронавирусом контролируемая: понятно, как лечить, работают профессионалы, пик нагрузки пройден. Мы многие ограничения снимем с завтрашнего дня. Например, чек-листы в детских садах и школах, QR-коды в учреждениях культуры, — всё это уберем. Все эти ограничения были вынужденные. Люди уже устали. И я говорил, что при первой возможности будем отменять ограничения», — приводит пресс-служба слова губернатора Станислава Воскресенского.

По данным облправительства, пик ковид-заболеваемости Ивановская область прошла 20 февраля. С этого момента число госпитализаций снизилось на 40%, случаев пневмонии — на 23,5%, вызовов врача на дом — на 33,8%, число выявленных случаев пациентов с COVID-19 — на 27%.

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На утро 28 февраля в Ивановской области за сутки было зарегистрировано 989 случаев заражения коронавирусом, госпитализированы 35 человек.