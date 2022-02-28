Кострома, 28 февраля, 2022, 15:18 — ИА Регнум. Полиция возбудила уголовное дело после попадания персональных данных 2 тысяч клиентов интернет-магазина из Костромской области в сеть. Об этом сообщает «Kostroma.Today».

Скриншот таблицы (данные жителей Костромской области скрыты)

Напомним, ранее в Роскомнадзор с просьбой о блокировке обратился местный житель и юрист Александр М., данные которого также попали в интернет. Фамилия комментатора скрыта по его просьбе.

Мужчина заметил утечку данных «совершенно случайно». После «странного звонка» с незнакомого номера мужчина ввёл личный номер телефона в поисковую систему и нашёл ссылку, по которой смог просмотреть Excel-таблицу.

В её названии содержалось наименование компании «Wildberries». В таблице были ФИО, номера личных и рабочих телефонов, адреса проживания множества костромичей. Доступ к данным в настоящее время закрыт. Расследование уголовного дела продолжается.