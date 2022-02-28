Москва, , 14:14 — REGNUM Отмеченное в РФ повышение спроса на электронику и бытовую технику вызвано беспокойством продавцов и покупателей снижением курса национальной валюты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 февраля заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов.

Микроволновая печь PublicDomainPictures

«Повышение спроса и цен на электронику и бытовую технику на сегодня вызвано вполне понятными причинами беспокойства, как продавцов, так и покупателей снижением курса национальной валюты и временной неурегулированностью логистики новых поставок, — сказал Цыганов. — Многие торопятся приобрести электронику и бытовую технику по старым ценам, понимая, что ее иностранные производители формируют прибыль не в рублях и не предполагают торговать себе в убыток. Есть и иные причины, связанные уже с последствиями пандемии коронавируса».

Как пояснил экономист, пока продажи идут из запасов продавцов и дилеров, но после цены будут зависеть от курса и стоимости доставки.

«Похожие ситуации на российском потребительском рынке, уже бывавшие в прошлом, показывают, что скупается значительное количество электроники и бытовой техники, которая потом не используется и перепродаётся на Avito или иных сервисах. Равно как и всегда после таких масштабных закупок спрос снижался из-за вполне объяснимого отсутствия потребности в таких же объёмах новой техники на ближайшее время», — пояснил экономист.

Напомним, что ранее «Известия» со ссылкой ретейлеров сообщили о том, что спрос на электронику и бытовую технику в РФ вырос в три-пять раз.