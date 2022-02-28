Москва, 28 февраля, 2022, 14:13 — ИА Регнум. Российские создатели контента на платформе OnlyFans жалуются на блокировку их аккаунтов в сервисе. Информация об этом появилась в телеграм-канале «Редакции» 28 февраля.

Сайт OnlyFans Логотип OnlyFans

Как отмечают в телеграм-канале, ранее представители OnlyFans утверждали, что сервис будет снимать верификацию у авторов из России после попытки вывода средств на карты банков, попавших под санкции. В платформе пока никак не прокомментировали данную ситуацию.

ИА REGNUM напоминает, что OnlyFans — это британский сервис подписки на контент, популярный в индустрии развлечений для взрослых. Благодаря платформе авторы зарабатывают деньги на пользователях, которые подписываются на их контент.