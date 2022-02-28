Омск, , 14:12 — REGNUM В Омской области за прошедшие сутки скончались десять пациентов с коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 28 февраля в федеральном оперативном штабе.

Реанимация Med.ru

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За весь период пандемии в регионе жертвами коронавирусной инфекции стали уже 3862 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 28 февраля в Омской области подтверждено уже 191 315 случаев заражения коронавирусом.

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