Омск, 28 февраля, 2022, 14:12 — ИА Регнум. В Омской области за прошедшие сутки скончались десять пациентов с коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 28 февраля в федеральном оперативном штабе.

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За весь период пандемии в регионе жертвами коронавирусной инфекции стали уже 3862 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 28 февраля в Омской области подтверждено уже 191 315 случаев заражения коронавирусом.