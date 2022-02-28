Москва, 28 февраля 2022, 14:10 — REGNUM Президент России Владимир Путин проведет 28 февраля в Кремле совещание, посвященное вопросам экономики, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Песков заявил, что Россия в ответ на западные санкции будет делать все то, что в интересах Москвы.
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