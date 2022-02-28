Москва, 28 февраля, 2022, 14:10 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин проведет 28 февраля в Кремле совещание, посвященное вопросам экономики, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Сегодня Путин будет заниматься вопросами экономики. Экономическая реальность, скажем так, существенно изменилась, поэтому сегодня в Кремль к президенту будут приглашены (премьер-министр Михаил) Мишустин, (вице-премьер Андрей) Белоусов, (министр финансов Антон) Силуанов, (председатель ЦБ Эльвира (Набиуллина), (глава Сбербанка Герман) Греф, возможно, другие представители администрации президента с тем, чтобы поговорить об экономических делах», — сказал он журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Песков заявил, что Россия в ответ на западные санкции будет делать все то, что в интересах Москвы.

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