Москва, , 14:19 — REGNUM Российская сторона не получала никаких обращений о том, что Международный Комитет Красного Креста (МККК) задействован из-за спецоперации РФ на Украине. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил 28 февраля журналистам.

Дмитрий Песков Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

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Ранее власти Украины заявили, что обратились в МККК за помощью в отправке в Россию тел российских военнослужащих, погибших в ходе спецоперации по защите Донбасса. По словам Пескова, никаких обращений на текущий момент не было, также пока ничего нельзя сказать о целесообразности участия МККК в этом процессе.

«К РФ никто не обращался. Опять же, что касается возможных жертв, это вопрос Минобороны и Минобороны этим занимается», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что в результате спецоперации на Украине российская сторона понесла потери убитыми и ранеными. Каковы эти потери, не сообщается.

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