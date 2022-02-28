Самара, , 14:08 — REGNUM Более 1 млн 710 тысяч туристов посетили Самарскую область в 2021 году. Об этом 28 февраля сообщает пресс-служба областного правительства.

Туризм ИА REGNUM

Сообщается, что минувший год для туристической отрасли региона стал важным этапом в развитии внутреннего туризма.

«В 2021 году туристский поток на территории Самарской области составил более 1 млн 710 тысяч человек, что на 30,2% больше, чем в 2020 году (более 1 млн 313 тыс. человек) и на 37,6% больше, чем в 2019 году (более 1 млн 243 тыс. человек)», — сообщает пресс-служба.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 25 февраля в г. Санкт-Петербурге состоялось подведение итогов и торжественная церемония награждения лауреатов конкурса Всероссийской туристической премии Russian Travel Awards, которая направлена на развитие и продвижение отечественного туризма и индустрии гостеприимства. В конкурсе приняли участие представители 32 субъектов России.

Самарская область получила награды в трёх номинациях:

1 место — Территория MICE;

1 место — Территория детского туризма;

2 место — Территория культурно-познавательного туризма.