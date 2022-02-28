Рязань, , 14:09 — REGNUM В Рязанской области за истекшие сутки госпитализировано 15 новых ковид-пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 февраля в федеральном оперативном штабе. Выписаны после лечения 602 человека, скончались от осложнений семь граждан.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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В целом, в Рязанской области COVID-19 подтверждён у 101 270 жителей, в том числе 911 носителей инфекции выявлены за минувшие сутки. Завершили лечение выздоровлением 83 964 человека, скончались от осложнений 3 034 пациента.

По данным оперативной рабочей группы правительства региона, в лечебных учреждениях находится 789 пациентов с COVID-19.