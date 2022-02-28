Санкт-Петербург, 28 февраля, 2022, 14:14 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге приговорили к длительным срокам членов организованной преступной группировки (ОПГ) из Сестрорецка, которые по найму похищали и убивали предпринимателей. Об этом приговоре 28 февраля сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

Объединенная пресс-служба судов (ОПС) Санкт-Петербурга Осужденные члены ОПГ

На скамье подсудимых Санкт-Петербургского городского суда оказались Михаил Спиридонов, Виктор Баюров, Евгений Кагало и Андрей Левандовский, обвиненных в похищениях, вымогательствах и убийствах. По версии следствия, в 2013 году Спиридонов получил от неизвестного заказ — за 650 тыс. рублей убить предпринимателя из Соснового Бора (Ленобласть). Согласившись с предложением, Спиридонов привлек в качестве исполнителя Алексея Климова (в июне 2020 года был осуждён по данному делу к шести года в исправительной колонии строго режим, — прим. ред.). С ним же он разработал план и всю необходимую информацию о потерпевшем и 25 декабря 2013 года тот напал на жертву, нанеся ему не менее шести ударов колюще-режущим предметом, от чего бизнесмен скончался.

После чего Спиридонов и Климов организовали ОПГ, члены которой (Климов, Кагало и Левандовский) занимались похищением людей и вымогательством денег за их освобождение, а также их убийством в случае неполучения требуемого выкупа. Баюров же исполнял роль охранника.

В 2014 году жертвами подсудимых стали два бизнесмена. В феврале 2014 соучастники похитили предпринимателя из Сестрорецка, которого удерживали в изолированном подвале на дачном участке. За его освобождение злоумышленники вымогали 10 млн рублей, но не получив требуемый выкуп Баюров и Климов, по указанию Спиридонова, утопили потерпевшего в акватории реки Сестра на территории Курортного района Петербурга. В июне того же года они похитили предпринимателя из Курортного района и вымогали за его освобождение 3 млн рублей. Однако, после получения за освобождение потерпевшего наркотических средств, спустя четыре дня в лесном массиве города Сосновый Бор Ленобласти Климов, по указанию Спиридонова, совершил его убийство.

Уголовное дело рассматривалось судом с участием коллегии присяжных, которые ответили на 37 вопросов, единодушно признала Спириднова, Баюрова и Левандовского виновными по всем эпизодам и не заслуживающими снисхождения. Кагало также признали виновным по всем эпизодам, но заслуживающим снисхождения.

«Суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил Спиридонову наказание в виде 24 лет лишения свободы, Баюрову — 16 лет лишения свободы, Кагало — 7,6 лет лишения свободы, Левандовскому — 20 лет лишения свободы. Отбывать наказания подсудимые будут в исправительной колонии строгого режима», — отметили в прокуратуре Петербурга.

В свою очередь в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга уточнили, что суд также взыскал со Спиридонова в пользу потерпевшего 2 млн рублей, с остальных подсудимых — по 500 тыс. рублей с каждого.