Барнаул, 28 февраля, 2022, 14:05 — ИА Регнум. Ситуация со смертностью пациентов с коронавирусом в Алтайском крае становится все более тревожной. По состоянию на 28 февраля 2022 года, он занял третье место в ТОП-10 регионов РФ по максимальному количеству смертей от коронавируса после Москвы (80 летальных случаев за сутки) и Санкт-Петербурга (+78). Это следует из данных рейтинга, ежедневно составляемого авторитетным телеграм-каналом «16 негритят».

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В десятку проблемных территорий также вошли: Московская область (+22), Пермский край (+20), Башкирия (+19), Нижегородская и Ярославская области (по +18), Иркутская область (+17), Челябинская область (+16), Новосибирская область (+16), Свердловская область (+15), Красноярский край (+15), Волгоградская и Пензенская области (по +15).

Как сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае коронавирус у амбулаторных больных лечат «Арбидолом» — препаратом с недоказанной эффективностью. Врачи же прямо говорят — он опасен. В конце 2021 года на то, чтобы купить 645 тысяч «фубломицина», власти потратили 29,9 млн рублей и заявили, что аналогичные конкурсные процедуры будут проводиться и впредь.

По состоянию на 28 февраля жертвами COVID-19 в регионе стали еще 24 человека. Общее число погибших SARS-CoV-2 в крае уже достигло 9417 человек.

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