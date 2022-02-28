Москва, , 14:04 — REGNUM Все рейсы российской компании «Аэрофлот» с 28 февраля до 2 марта в четыре страны мира отмечены из-за закрытия воздушного пространства Канады. Об этом сообщил авиаперевозчик.

Аэрофлот Aviatablo.ru

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Уточняется, что речь идёт о США, Мексике, Кубе и Доминикане.

«В связи с закрытием воздушного пространства Канады отменены с 28 февраля по 2 марта 2022 года трансатлантические рейсы Аэрофлота из Москвы и обратно по следующим направлениям: Мексика (Канкун — SU158/159); США (Лос-Анджелес — SU108/109; Майами — SU110/111; Нью-Йорк SU102/103 и SU124/125; Вашингтон — SU104/105), Куба (Гавана — SU150/151; Варадеро — SU154/155), Доминикана (Пунта-Кана — SU156/157)», — говорится в сообщении компании в телеграм-канале.

В компании добавили, что оформить вынужденный возврат денежных средств можно по месту приобретения билета.

Напомним, ранее «Аэрофлот» приостановил все рейсы в Европу.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля Управление гражданской авиации Великобритании приостановило лицензию на совершение в страну полётов «Аэрофлота». Российская компания отменила рейс Москва — Лондон на 25 февраля. Поводом для решения британской стороны стала российская военная спецоперация на Украине.

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Также воздушное пространство для России закрыл и ряд других стран мира, в частности, Канада, Дания, Кипр, а также государства ЕС.

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