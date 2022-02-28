Таллин, , 14:03 — REGNUM Большинство политиков Эстонии демонстрирует здравое мышление и не пытается способствовать расколу общества страны по национальному признаку. Важно, чтобы власти Эстонии дали «правильный сигнал» в этом вопросе.

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Об этом заявил известный публицист русской Эстонии, главный редактор портала stolitsa.ee Александр Чаплыгин в своем комментарии на странице в социальной сети Facebook.

«Самое страшное, что сегодня может произойти в Эстонии, которая является государством НАТО и ЕС, — раскол общества по национальному признаку. Это случится, если эстонская часть общества перенесет свое отношение к Путину на русских сограждан», — написал он.

По оценке Чаплыгина, пока этого не происходит: «Никто еще не позволил себе заявить, что русские в Эстонии — пятая колонна, которая представляет для государства опасность на фоне украинских событий».

Он подчеркнул, таких раскалывающих общество заявлений не делают даже те скандальные политики-русофобы, которые в свое время рассуждали о том, что славянская национальность сама по себе способна представлять повышенную угрозу для государственной безопасности Эстонии. «Пока что не позволяют», — уточнил он.

«В этой ситуации очень важен правильный сигнал от власти. Она должна четко заявить, что преследования по национальному признаку в Эстонии невозможны. Напряжение в обществе имеется, и лучше купировать болезнь сразу», — завершил свои размышления эстонский публицист.