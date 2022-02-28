Москва, 28 февраля, 2022, 14:03 — ИА Регнум. Покупатели на прошлой неделе (21−25 февраля) предприняли попытку изменить расклад сил на крипторынке, однако провести полноценную атаку у них не получилось и котировки биткоина (BTC) застопорились вблизи уровня в $39 тысяч, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель инвестиционного департамента ICB Fund Аарон Хомский.

Криптовалюта

«Причин для роста по-прежнему нет. Криптовалюта — это высоко рискованный актив, а вовсе не цифровой аналог золота, вследствие чего рассчитывать на какой-то ощутимый рост на фоне текущей геополитической напряженности явно не стоит.

В рамках текущей коррекции против основной нисходящей тенденции стоимость BTC может дойти вплоть до $47 тысяч, но дальнейшее движение вверх выглядит крайне маловероятным.

Для кардинальных изменений потребуется появление значительного позитива, а также исполнение целей внизу — $20 тысяч. Только после этого можно рассчитывать на разворот котировок и полноценное движение вниз.

В информационном поле наблюдается затишье по криптовалютной тематике. Не мудрено — все следят за событиями вокруг Украины. До снижения градуса напряженности ситуация вряд ли как-то значительно изменится.

Понятно дело, рынок продолжает жить своей жизнью: венчуры инвестируют в проекты, происходят какие-то обновления протоколов. Однако найти во всем этом достаточный позитив для роста попросту невозможно», — пояснил эксперт.

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