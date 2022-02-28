Москва, , 14:01 — REGNUM В качестве меры поддержания финансовой стабильности в России будет укрепляться капитальная база коммерческих банков. Об этом 28 февраля сообщил глава Минфина РФ Антон Силуанов.

Антон Силуанов Дарья Драй © ИА REGNUM

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Он рассказал об ответных мерах на санкции Запада, которые обеспечат финансовую и экономическую стабильность. В частности, крупнейшими компаниями и финансовыми организациями уже сейчас реализуются меры по обеспечению бесперебойной работы в условиях санкционных ограничений.

«Правительство совместно с Банком России отслеживает ситуацию на финансовых рынках, и при необходимости будет принимать меры в целях поддержания финансовой стабильности, включая укрепление капитальной базы коммерческих банков», — сказал Силуанов.