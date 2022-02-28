Москва, , 14:01 — REGNUM Россия в ответ на западные санкции будет делать то, что в интересах Москвы, заявил 28 февраля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Ответы России будут выстраиваться главным образом с точки зрения целесообразности и наших собственных интересов… Будем делать то, что в наших интересах», — сказал Песков журналистам.

По его словам, планы по реагированию есть, они были подготовлены, разработаны, и они реализуются сейчас по мере поступления проблем.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительству РФ необходимо оперативно и без сбоев отреагировать на введённые в отношении страны санкции.

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