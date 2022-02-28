Рамалла , , 14:08 — REGNUM На Западном Берегу реки Иордан проходит масштабная кампания по аресту палестинцев, причастных к нападениям на израильскую армию. Об этом сообщает агентство Quds.

Флаг Палестины (сс) PCF Bourges

По данным журналистов, подразделения армии и полиции МАГАВ совершили рейды в Рамалле, Дженине, Наблусе и Хевроне.

В ходе операции были арестованы не менее десяти человек. Арестованные подозреваются в организации массовых беспорядков на палестинской территории и участии в беспорядках, против строительства на палестинской территории еврейских поселений.