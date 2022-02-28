Ярославль, 28 февраля 2022, 14:01 — REGNUM В Ярославле 28 февраля был представлен новый начальник «Северной железной дороги». Им стал Рашид Сайбаталов. Об этом сообщает информагентство «РЖД Партнёр»
Ранее занимавший должность Валерий Танаев был назначен начальником Московской железной дороги.
Рашид Сайбаталов родился в Пермской области 19 декабря 1966 года. Начинал свою трудовую деятельность учеником оператора технической конторы ст. Чусовская Свердловской железной дороги. До 2011-го работал на различных должностях на Свердловской железной дороге. Руководил Свердловской дирекцией управления движением Центральной дирекции управления движением — филиала ОАО «РЖД».В течение более 5 лет — с 2011 по 2016 год — занимал пост первого заместителя начальника Центральной дирекции. В 2016—2020 годах руководил Куйбышевской железной дорогой. Последние два года трудился на посту замгендиректора ОАО «РЖД» — начальника Центральной дирекции.