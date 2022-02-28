Ярославль, , 14:01 — REGNUM В Ярославле 28 февраля был представлен новый начальник «Северной железной дороги». Им стал Рашид Сайбаталов. Об этом сообщает информагентство «РЖД Партнёр»

Рашид Сайбаталов Www.rzd-partner.ru

«Нашим основным ориентиром будет пропуск более 145 тонн грузов в текущем году при обеспечении комплексного плана модернизации инфраструктуры и создание условий для роста пассажиропотока в каждом регионе на территории магистрали. Продолжим взаимодействовать с грузоотправителями и выстраивать технологии для повышения доступности транспортных услуг», — озвучил планы новый руководитель.

Ранее занимавший должность Валерий Танаев был назначен начальником Московской железной дороги.