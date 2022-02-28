Ярославль, 28 февраля 2022, 14:01 — REGNUM В Ярославле 28 февраля был представлен новый начальник «Северной железной дороги». Им стал Рашид Сайбаталов. Об этом сообщает информагентство «РЖД Партнёр»

Рашид Сайбаталов
Рашид Сайбаталов
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«Нашим основным ориентиром будет пропуск более 145 тонн грузов в текущем году при обеспечении комплексного плана модернизации инфраструктуры и создание условий для роста пассажиропотока в каждом регионе на территории магистрали. Продолжим взаимодействовать с грузоотправителями и выстраивать технологии для повышения доступности транспортных услуг», — озвучил планы новый руководитель.

Ранее занимавший должность Валерий Танаев был назначен начальником Московской железной дороги.

Рашид Сайбаталов родился в Пермской области 19 декабря 1966 года. Начинал свою трудовую деятельность учеником оператора технической конторы ст. Чусовская Свердловской железной дороги. До 2011-го работал на различных должностях на Свердловской железной дороге. Руководил Свердловской дирекцией управления движением Центральной дирекции управления движением — филиала ОАО «РЖД».В течение более 5 лет — с 2011 по 2016 год — занимал пост первого заместителя начальника Центральной дирекции. В 2016—2020 годах руководил Куйбышевской железной дорогой. Последние два года трудился на посту замгендиректора ОАО «РЖД» — начальника Центральной дирекции.