Саратовская область, 13 апреля, 2000, 10:46 — ИА Регнум. В саратовской гимназии №1 состоялось торжественное открытие класса польского языка, на котором присутствовали советник департамента науки и культуры посольства Республики Польша в РФ Володимеж Сандецки, корреспондент телекомпании "Польсайт" и газеты "Жиче Варшавы" Кристина Курчаб-Рыдлих, а также представители городской власти и областных министерств.

Новый класс оснащен хорошей аудио- и видеотехникой (из польского посольства в РФ уже присланы обучающие кассеты). На открытии класса учащиеся гимназии №1 читали стихи по-польски, пели песни на русском и немецком языках, представили несколько бальных танцев.