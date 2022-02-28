Вашингтон, , 14:21 — REGNUM Американский рэпер Rich The Kid (Димитри Лесли Роджер) сделал анонс будущей песни, записанной при участии Канье Уэста (Йе). Соответствующей информацией поделился портал HotNewHipHop 28 февраля.

Rich The Kid Скриншот YouTube

Известно, что будущая работа будет выпущена эксклюзивно на плеерах Stem Player, производством которых занимается сам Уэст. Эта композиция станет первым официальным сотрудничеством артистов.

Напомним, что Rich The Kid начал музыкальную карьеру в 2013 году, выпустив дебютный сольный мини-альбом. В настоящее время на счету рэпера три студийных альбома.

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