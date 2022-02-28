Таллин, , 14:00 — REGNUM С учетом практики применения двусторонних договоров о правовой помощи с 1 января 2022 года документы, выдаваемые на территории Российской Федерации дипломатическими представительствами Эстонии и Латвии, признаются компетентными органами РФ без требования консульской легализации.

МИД РФ Иван Шилов © ИА REGNUM

Об этом говорится в официальном сообщении Консульского департамента МИД России. Такой же принцип взаимности относится к документам дипломатических представительств Аргентины, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Венгрии, Греции, Испании, Италии, Кипра, КНДР, Кубы, Литвы, Северной Македонии, Монголии, Польши, Румынии, Словакии, Словении, Сербии, Туниса, Финляндии, Хорватии, Черногории и Чехии.

«Соответствующее уведомление направлено по линии МИД России в Минюст России и в МВД России для доведения до сведения территориальных органов Минюста России, органов записи актов гражданского состояния и территориальных органов МВД России соответственно», — говорится в сообщении.