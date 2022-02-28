Кишинёв, , 13:58 — REGNUM В Молдавии не вводили ограничения на выезд из республики для мужчин. Об этом 28 февраля сообщил в своём телеграм-канале министр иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдавии Николай Попеску.

Флаг Молдавии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«В интернете ходят слухи о том, что, якобы, мужскому населению Республики Молдова запрещено покидать страну. Это фейк!», — написал глава ведомства.

Он призвал жителей Молдавии следить за ситуацией в стране, опираясь на официальные и достоверные источники.

Стоит отметить, что ранее в Молдавии также опровергли информацию, будто по стране в автомобиле разъезжают вооружённые граждане Украины. Также в республике опровергли сообщения, будто в страну прибыли самолёты НАТО.

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