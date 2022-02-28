Таллин, , 13:57 — REGNUM Санкции властей ЕС против Российской Федерации не распространяются на проживающих в Эстонии россиян. Об этом сообщила депутат Европарламента от Эстонии Яна Тоом на своей странице в социальной сети Facebook.

Эстония Иван Шилов © ИА REGNUM

По ее словам, в последние дни бюро евродепутата получает «вал запросов от проживающих в Эстонии граждан России — лишат ли нас видов на жительство? Впустят ли в Эстонию, если выехать?»

«Ответственно заявляю — санкции ЕС против властей Российской Федерации не распространяются на проживающих в Эстонии граждан РФ. Ни о каком лишении видов на жительство никто не помышляет. Надеюсь, скоро последует официальное разъяснение, а пока просто имейте в виду», — сообщила Яна Тоом.

В комментарии к мнению одного из читателей своей страницы в соцсети она добавила: «Глупостей не пишите пожалуйста и не нагнетайте. Еще раз — нашим гражданам России ничто не угрожает».

«Вот она, цена идиотских интервью наших доморощенных аналитиков типа Игоря Копытина», — отметила Яна Тоом.

Ранее офицер Сил обороны Эстонии, военный инструктор и участник военной операции НАТО в Афганистане Игорь Копытин заявил, что следует лишить всех граждан России, постоянно проживающих на территории ЕС, видов на жительство и депортировать на родину. В Эстонии проживает более 80 000 граждан РФ