Гомель, Белоруссия, , 13:57 — REGNUM Переговоры между Россией и Украиной, которые проходят на берегу реки Припять в Гомельской области около украинской границы, в месте, название которого не разглашается из соображений безопасности, начались. Трансляцию начала переговоров 28 февраля ведет телеканал «Россия 1».

Переговоры Callkeeper.ru

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При этом делегация России прибыла в Белоруссию еще 27 февраля, а украинская делегация прибыла к месту переговоров на военных вертолетах чуть менее чем за два часа до их начала.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что даже родственники и друзья российских граждан, живущие на Украине, могут не знать реального положения дел. Они становятся жертвами пропаганды.