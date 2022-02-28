Москва, , 13:54 — REGNUM Размещение государственных ценных бумаг приостановлено в связи с ростом стоимости заимствований. Об этом 28 февраля сообщил глава Минфина РФ Антон Силуанов на совещании в правительстве.

Антон Силуанов Дарья Драй © ИА REGNUM

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Рассказывая об ответных мерах на санкции стран Запада в отношении России для стабилизации экономики, Силуанов сообщил о приостановке размещения государственных ценных бумаг.

«В связи с ростом стоимости заимствований мы временно приостановили размещение государственных ценных бумаг и планируем сократить их объём в текущем году», — сказал министр.

Кроме того, по его словам, крупнейшими компаниями и финансовыми организациями реализуются меры для бесперебойной работы в условиях санкционных ограничений.