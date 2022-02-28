Рига, 28 февраля, 2022, 13:52 — ИА Регнум. Оппозиционная партия «Русский союз Латвии» подала иск в Конституционный суд страны в связи с сокращением вдвое числа уроков русского языка и литературы в новом стандарте образования основной школы.

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Как сообщается страница партии в социальной сети Facebook, жалобу от имени девяти семей внесли депутат Рижской думы, сопредседатель Латвийского комитета по правам человека Владимир Бузаев и руководитель сообщества родителей Юлия Сохина.

Подчеркивается, что в течение ста последних лет родной язык в латышских и русских школах преподавался по стандарту — не менее 6 часов в неделю: «Теперь же русским школьникам предлагают выучить родной язык вдвое быстрее».

Бузаев отметил в своем комментарии к сообщению, что «такое «укорачивание» языка не соответствует гарантиям Конституции на невмешательство в частную жизнь (ст.96), праву на качественное образование (ст.112) и правам нацменьшинств сохранять и развивать свой язык, этническую и культурную самобытность (ст.114). Принуждение русских школьников выучить родной язык вдвое быстрее, чем школьникам с родным латышским языком, является дискриминацией, запрещенной статьей 91 Конституции».

В сообщении отмечается, что в соседних с Латвией Эстонии и Литве «правительства чудесам не верят, и предлагают своим русским школьникам для изучения родного языка более 6 часов — столько же, сколько этническим эстонцам и литовцам».

В жалобе представлен опыт других стран Европы, в которых такое ограничение на изучения родного языка применяется в исключительных случаях и для самых малочисленных меньшинств, не способных поддерживать собственные школы. «И даже эти исключения неизменно осуждаются, как ведущие к ассимиляции и не соответствующие обязательной и для Латвии Рамочной конвенции защиты меньшинств», — подчеркивается в сообщении.

Кроме того, процедура принятия стандарта не соответствует и вытекающим из статьи 1 Конституции Латвии принципам справедливости и правовой определенности. «Правительство не посоветовалось ни с организациями нацменьшинств, ни с профессиональными педагогами, ни с депутатами парламента, поставив из всех перед свершившимся фактом», — говорится в документах обращения

Объем поданной жалобы — 56 страниц. Решение о принятии дела к рассмотрению суд объявит до конца марта 2022 года.