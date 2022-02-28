Санкт-Петербург, 28 февраля, 2022, 13:51 — ИА Регнум. Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» продлил контракт с генеральным директором Александром Медведевым. Об этом 28 февраля сообщает пресс-служба клуба.

Дарья Драй ИА REGNUM Александр Медведев

Отмечается, что стороны подписали новое соглашение, которое рассчитано на три года.

Напомним, Медведев является генеральным директором «Зенита» с февраля 2019 года.

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