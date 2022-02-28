Таллин, , 13:50 — REGNUM Популярное новостное сообщество «Русская Эстония» в социальной сети Facebook приостановило деятельность из-за угроз физической расправы над администратором и членами его семьи. Об этом сообщила администратор Марина Павленко.

Эстония Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Друзья, мне стало известно, что против нашей группы готовится провокация. В личку поступает множество угроз мне и моей семье. Выставляю вам некоторые из скринов и временно приостанавливаю действие группы до тех пор, пока не спадет градус напряженности. Не расходитесь. Надеюсь на понимание», — сообщила она.

Она разместила фотоскрины из публикаций сообщества «Украинцы в Эстонии» с призывами помочь заблокировать русскоязычное сообщество.

До приостановки своей деятельности сообщество «Русская Эстония» насчитывало 14 700 читателей.