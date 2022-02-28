Москва, , 13:49 — REGNUM Владимир Мединский возглавил российскую делегацию на переговорах с украинской стороной благодаря своим деловым качествам. Об этом 28 февраля заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Мединский имеет определённые деловые качества, он имеет глубочайшую экспертизу. Это представитель очень высоко уровня, это помощник президента. Вот, собственно, всё, что необходимо для проведения переговоров и чем руководствовался президент», — заявил Песков.

«Потом он помощник Президента РФ, это, в целом, очень говорящая должность», — подчеркнул он.