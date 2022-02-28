Саратов, , 13:51 — REGNUM В Саратовской областной думе 28 февраля рассматривался вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата Николая Бондаренко (КПРФ). За лишение мандата проголосовали 30 депутатов, против — трое, сообщает ТАСС.

Николай Бондаренко Kprf-kaliningrad.ru

По словам председателя комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах областных депутатов Алексея Антонова, 11 января прокуратура Саратовской области направила в думу письмо о нарушениях Бондаренко.

«Комиссией из государственных органов и банка было установлено, что в справках не указаны сведения об отсроченных обязательствах финансового характера», — цитирует агентство Антонова.

Николай Бондаренко призывал зрителей своего канала в YouTube вносить пожертвования. Как отметил Антонов, депутат не должен получать вознаграждения и подарки, связанные с осуществлением своей депутатской деятельности.

Предварительно, в 2020 году Бондаренко получил около 3,5 млн рублей, еще около 4,5 млн рублей — в 2021 году. Депутат пояснил, что данные суммы являются отчислениями от рекламы, а не пожертвования.

«Это легальный доход, с которого я заплатил налоги. Получения в части отчисления от рекламы, которые YouTube платит всем блогерам. Эти доходы получались мной до августа прошлого года, когда в закон были внесены изменения и за это стали лишать мандата», — ответил Бондаренко.

После объявления председателем Саратовской облдумы Александром Романовым результатов голосования другие представители фракции КПРФ в знак протеста принятого решения покинули зал заседания.

По информации регионального парламента, в ряды партии КПРФ он вступил в 2009 году. Бондаренко являлся первым секретарем Фрунзенского райкома КПРФ. В сентябре 2017 года был избран депутатом Саратовской областной Думы шестого созыва.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратове в ноябре 2021 года сотрудники полиции задержали депутата областной думы от КПРФ Николая Бондаренко за действия на избирательном участке во время выборов. В феврале 2021 года полиция задерживала его в подъезде дома. Депутата доставили в отдел для составления административного протокола за участие 31 января в несогласованном митинге.

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