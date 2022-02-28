Рига, , 13:47 — REGNUM Национальный парламент Латвии Сейм в срочном порядке поддержал в понедельник, 28 февраля, поправки к Закону о национальной безопасности, которые позволят гражданам Латвии принимать участие в спецоперации на стороне Украины.

Латвия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По сообщению канцелярии Сейма, законопроект разработан в связи с проведением спецоперации России на Украине, а также с учетом того, что граждане Латвии могут быть привлечены к вооруженным действиям в составе вооруженных сил Украины или в движении сопротивления.

Решение Латвии связано с указом президента Украины Владимиром Зеленским от 27 февраля 2022 года о создании Международного легиона территориальной обороны Украины. Регистрация всех желающих будет производиться в структурном подразделении резерва Национальных вооруженных сил.