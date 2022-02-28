Женева, Швейцария, , 13:47 — REGNUM Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш предпринял несколько попыток решить вопрос о прибытии в Женеву российской делегации на фоне закрытия воздушного пространства странами ЕС. Как сообщила официальный представитель женевской штаб-квартиры ООН Алессандра Веллуччи, 27 февраля он дважды разговаривал по телефону с руководством Евросоюза.

Антониу Гутерреш Chatham House

Веллуччи добавила, что, что «помочь в этой ситуации» генерального секретаря попросило российское постоянное представительство при ООН в Нью-Йорке.

«Хотя генеральный секретарь не отвечает за получение разрешений на полеты для государств-членов, он и шеф его кабинета переговорили с соответствующими властями ЕС, включая главу Евросовета Шарля Мишеля, с которым генеральный секретарь говорил вчера дважды, пытаясь решить эту проблему», — уточнила в беседе с ТАСС дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, с 28 февраля по 1 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров должен принять участие в 49-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве. Планировалось, что глава российского МИД проведёт беседу с верховным комиссаром ООН по правам человека Мишелем Бачелетом, ряд двусторонних встреч с зарубежными коллегами.

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При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Секретариат Организации Объединённых Наций не может обеспечить участие российской делегации в заседании Совета по правам человека в Женеве. По её словам, в ООН ссылаются на то, что российская делегация должна «оформлять какие-то документы, которые сейчас придумают страны Евросоюза для тех бортов, которые попали под санкции».