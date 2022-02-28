Москва, 28 февраля, 2022, 13:46 — ИА Регнум. Американская рок-группа Green Day отменила своё выступление в Москве в связи с проведением Россией спецоперации на территории Украины. Об этом коллектив сообщил в историях своего Insatagram-аккаунта 28февраля.

Скриншот видео на YouTube Солист группы Green Day Билли Джо Армстронг

«С тяжёлым сердцем в свете текущих событий мы принимаем решение отменить наше предстоящее выступление в Москве на стадионе «Спартак», — говорится в сообщении. «Мы понимаем, что сейчас речь идёт не о стадионных рок-концертах, а о чём-то гораздо большем. Но мы также уверены, что рок-н-ролл вечен, и мы знаем, что в будущем у нас будет время и место для возвращения. Оставайтесь в безопасности», — пишут участники группы.

ИА REGNUM напоминает, что концерт Green Day должен был состояться 29 мая 2022 года. В качестве площадки был выбран «Открытие Банк Арена» (стадион «Спартак»).