Челябинск, , 13:43 — REGNUM В Челябинской области полиция опровергла информацию о том, что один из местных жителей якобы находится в рабстве. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Полиция

Иван Шилов © ИА REGNUM

Поводом для проверки сведений стали сообщения в СМИ и соцсетях. Оказалось, что житель Оренбургской области 1968 года рождения, ныне бездомный и ранее судимый, добровольно уехал из Орска на заработки в Красноармейский район Челябинской области и трудился там у фермера по найму. По его словам, условия проживания и труда были хорошими.

В феврале гражданин приехал в Копейск, а после этого в Челябинск. Сейчас он живёт в одном из реабилитационных центров города.