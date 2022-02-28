Барнаул, , 13:43 — REGNUM Алтайский край и Новосибирская область оказались единственными сибирскими регионами, попавшими 28 февраля 2022 года в ТОП-10 по приросту числа заражённых коронавирусом. Это следует из данных рейтинга, ежедневно составляемого авторитетным телеграм-каналом «16 негритят».

Коронавирус Павел Соболев © ИА REGNUM

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Первое место в списке принадлежит Санкт-Петербургу. Где за за сутки выявлены 5409 новых носителей SARS-CoV-2, а коллективный иммунитет достиг 84,2%. Новосибирская область занимает четвертую строчку рейтинга (4 047 новых носителей коронавируса при коллективном иммунитете 49,6%). Алтайский край попал на десятое место: 2799 новых носителей коронавируса при иммунитете 55,5%.

Также в десятку регионов вошли: Свердловская (2 место), Самарская (3 место), Нижегородская (7 место), Воронежская (8 место), Ростовская (9 место) области, Пермский край (5 место) и Башкирия (6 место).

Как сообщало ИА REGNUM, из-за «Омикрона» оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной: на 28 февраля за сутки выявлены 2799 новых носителей. Это всего на 117 человек меньше, чем сутками ранее. Но и тестов сделано очень мало — с 5924 до 3238 (на 2686 меньше, чем сутками ранее).

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